Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: Heute im Süden freundlich, besonders viel Sonne an den Alpen. Im Norden sowie im Bayerischen Wald bewölkt, in der Nähe der Mittelgebirge ist Regen möglich. Lebhafter bis starker Wind. Höchstwerte 6 bis 14 Grad. In der Nacht Tiefsttemperaturen um 4 Grad. Morgen in der Nähe der Alpen recht freundlich, sonst bewölkt und zeitweise Regen. Am Donnerstag vielerorts bewölkt mit Regen. Am Freitag freundlicher, nur im Norden einzelne Schauer. Tageshöchsttemperaturen zwischen 6 und 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2024 10:00 Uhr