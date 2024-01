Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag anfangs im Süden hier und dort etwas Schnee. Sonst wechselnd bewölkt und zunehmend freundlicher. Höchstwerte -3 bis +1 Grad. In der Nacht überwiegend klar und Temperaturrückgang auf -8 Grad. Morgen nach Frühnebel viel Sonnenschein. Am Sonntag teils freundlich, teils bewölkt. Am Montag zunehmend bewölkt, später Regen. Tageshöchsttemperaturen zunächst -2 bis +4, am Montag 4 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2024 12:00 Uhr