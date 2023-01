Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt

Kurzmeldung ein/ausklappen Lindner begrüßt deutsche Panzerlieferung an die Ukraine

Stuttgart: FDP-Chef Lindner begrüßt die Lieferung von Marder-Schützenpanzern an die Ukraine. Beim Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart sagte Lindner, er hoffe, dass solche Entscheidungen in Zukunft schneller getroffen würden. Wie Regierungssprecher Hebestreit heute mitteilte, werden im ersten Quartal rund 40 Stück an die Ukraine geliefert, um damit ein Batallion auszustatten. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte am Rande seines Norwegen-Besuchs, Kiew solle alle Panzer vom Typ Marder bekommen, die einsatzfähig sind. - Lindner sagte, Deutschland sei im vergangenen Jahr gut durch die Krise gekommen. In diesem Jahr sei eine der großen Herausforderungen, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2023 15:00 Uhr