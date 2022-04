Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt

Nachrichtenarchiv - 21.04.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute im Süden überwiegend sonnig mit nur wenigen lockeren Wolkenfeldern. Im Norden wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, meist trocken. Höchstwerte 8 bis 17 Grad. In der Nacht vielerorts klar bei Tiefstwerten um 4 Grad. Die Aussichten: wechselhaft, am Wochenende teils gewittrige Schauer bei Höchstwerten zwischen 12 und 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2022 06:00 Uhr