Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt

Kramp-Karrenbauer plädiert für Maskenpflicht am Arbeitsplatz

Berlin: CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hat sich im Falle weiter steigender Corona-Zahlen für eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz ausgesprochen. Viele Firmen hätten die Maßnahme bereits eingeführt, sagte sie der "Welt am Sonntag". Das könne auch ein bundesweiter Schritt sein, falls damit die Schließung ganzer Branchen verhindert werden könne. Ähnliche sehe sie die Situation an Schulen, sagte Kramp-Karrenbauer. Bislang gibt es eine Maskenpflicht im Unterricht nur in Nordrhein-Westfalen. - Die CDU erwägt außerdem, den Parteitag im Dezember abzukürzen. Möglicherweise werde man lediglich einen neuen Vorstand wählen. Eigentlich sollten bei dem Treffen mehr als 1.000 Delegierte über das neue Grundsatzprogramm der Partei diskutieren, was aber mittlerweile als unwahrscheinlich gilt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2020 12:00 Uhr