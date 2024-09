Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken wechseln sich ab, hier und da ist es länger sonnig. Vereinzelt sind Schauer und Gewitter möglich. Die Temparaturen steigen auf bis zu 27 Grad. Am Wochenende gibt es viel Sonnenschein bei bis zu 30 Grad. Am Sonntagabend kann es Gewitter geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2024 06:00 Uhr