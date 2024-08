Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: In Franken und der nördlichen Oberpfalz freundlich, im Süden bewölkt und immer mal Regen. Höchstwerte zwischen 17 und 25 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen nur im Alpenvorland bewölkt, sonst sonnig bei 23 bis 28 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag dann in ganz Bayern Sonnenschein. Vereinzelte Wärmegewitter. Tageshöchstwerte bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2024 10:00 Uhr