Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: Im Norden oft freundlich, sonst meist bewölkt und vom Alpenrand bis Niederbayern etwas Regen. 17 bis 25 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen vielerorts sonnig, nur an den Alpen wolkig. Ab Mittwoch dann bayernweit viel Sonne und nur vereinzelt Wärmegewitter. Tageshöchstwerte morgen 23 bis 28 Grad, in den folgenden Tagen bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2024 06:00 Uhr