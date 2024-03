Das Wetter in Bayern: teils sonnig, später Schauer

Das Wetter in Bayern: Heute und Gründonnerstag teils sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Schauern, die Höchstwerte: 13 bis 21 Grad. Karfreitag in Franken oft bewölkt und einzelne Schauer, sonst trocken und recht freundlich. Höchstwerte 12 bis 20 Grad, nur am Gründonnerstag kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2024 01:00 Uhr