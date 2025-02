Das Wetter in Bayern: Teils sonnig bei höchstens 2 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils trüb durch Hochnebel, teils sonnig. Später einige Wolken, bis zum Abend meist trocken. Höchstwerte 2 bis 12 Grad. In der Nacht vereinzelt Regen oder gefrierender Regen mit Glatteis bei Tiefstwerten bis minus 2 Grad. Morgen zunächst vielerorts bewölkt, es kann regnen. Zum Nachmittag freundlicher. Am Wochenende Wolken und sonnige Abschnitte, am Sonntag vereinzelt Regen. Tageshöchstwerte 7 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2025 10:00 Uhr