Das Wetter in Bayern: teils Sonne, teils Wolken bei 1 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils Sonne, teils Wolken bei 1 bis 7 Grad. In der Nacht teils klar, teil bewölkt, Tiefstwerte zwischen -1 bis -6 Grad. Morgen und am Sonntag verbreitet sonnig, in einigen Gebieten hält sich der Nebel oder Hochnebel. Am Montag im Westen Wolken, im Osten freundlich; die Höchstwerte in den nächsten Tagen 0 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2025 16:00 Uhr