Das Wetter in Bayern: teils regnerisch, teils klar bei 14 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Franken, später auch in Schwaben und der Oberpfalz Regen. Sonst meist klar. Tiefstwerte 14 bis 10 Grad. Am Tag windig und wechselnd bewölkt mit Schauern, an den Alpen und im Süden Niederbayerns mitunter länger Regen. Ab Freitag zunehmend trocken und sonnig. Höchstwerte 9 bis 18 Grad. Nachts bis 0 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2024 23:00 Uhr