Das Wetter in Bayern: Teils Regen teils Schnee

Gas-Zahlungen müssen laut Putin über russische Konten laufen

Moskau: Russlands Präsident Putin pocht weiter darauf, dass Gaslieferungen seines Landes in Rubel bezahlt werden müssen. Das Staatsoberhaupt erklärte in einer im Fernsehen übertragenen Rede, er habe ein entsprechendes Dekret unterzeichnet, das ab morgen gelte. Um an russisches Gas zu kommen, müssten Kunden aus dem Ausland Rubel-Konten bei russischen Banken eröffnen. Bei fehlenden Zahlungen würden die bestehenden Verträge gestoppt. Bundeskanzler Scholz wies in einer ersten Reaktion auf die bestehenden Lieferverträge hin, in denen stehe, dass in Euro bezahlt werde. Er habe Putin in einem Gespäch klar gemacht, dass das auch so bleiben werde. Gestern hatte das russische Präsidialamt noch mitgeteilt, die Umstellung auf Rubel erfolge schrittweise. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte, man sei auch für eine weitere Eskalation des Gas-Streits gerüstet. Es würden zwar hohe Preise verlangt, die Speicherstände hätten sich aber über Nacht weiter erhöht.

