Das Wetter in Bayern: Teils noch sonnig, teils gewittrig

Nachrichtenarchiv - 29.06.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Osten noch teils längere sonnige Abschnitte, sonst von Westen und Südwesten her kräftige Gewitter; lokal mit Hagel, Platzregen und Sturmböen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Schwaben. Höchstwerte 22 bis 28 Grad. Nachts weiter teils kräftige Gewitter, bei 15 bis 11 Grad. Die Aussichten bis Freitag: Teils länger sonnig, teils bewölkt mit Schauern, im Bergland Gewitter. 16 bis 23 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2021 15:00 Uhr