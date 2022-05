Das Wetter in Bayern: teils noch Regen, teils freundlich, 16 bis 23 Grad

Nachrichtenarchiv - 25.05.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In Süd- und Ostbayern Regen, im Tagesverlauf nach Südosten hin zurückziehend. Von Nordwesten her Auflockerungen und zunehmend freundlich. Höchstwerte 16 bis 23 Grad. In den kommenden Tagen wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, morgen im Süden mitunter auch länger sonnig, ab Freitag vereinzelte Schauer möglich. Höchstwerte 16 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2022 11:00 Uhr