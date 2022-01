Das Wetter in Bayern: teils neblig-trüb, teils sonnig, Höchstwerte 1 bis 8 Grad

Nachrichtenarchiv - 14.01.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Nebel und Hochnebel lösen sich gebietsweise nur zögernd auf, sonst ist es sonnig, Höchstwerte 1 bis 8 Grad. Nachts in Alpennähe und in Schwaben meist klar, sonst zunehmend bewölkt, aber meist trocken. Tiefstwerte um -3 Grad. Am Wochenende bleibt es an den Alpen sonnig, sonst oft trüb oder bewölkt. Am Montag überall bewölkt, im Osten vereinzelt Schnee oder Regen. Höchstwerte 0 bis 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2022 11:00 Uhr