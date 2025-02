Das Wetter in Bayern: teils neblig-trüb, teils sonnig bei -2 bis +6 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Bergen sonnig, ansonsten oft neblig trüb. Am Nachmittag zunehmend freundlich. Höchstwerte minus 2 bis plus 6 Grad. In der Nacht teils trüb, teils klar bei 0 bis minus 9 Grad. Auch in den nächsten Tagen gebietsweise länger trüb durch Nebel und Hochnebel, ansonsten sonnig. Am Donnerstag und Freitag vereinzelt Regen oder Schnee. Höchstwerte am Tag minus 1 bis plus 5 Grad. Die Nächte bleiben frostig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2025 10:00 Uhr