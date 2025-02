Das Wetter in Bayern: teils neblig-trüb, teils sonnig bei -2 bis + 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst trüb durch Nebel und Hochnebel, später teils trüb, teils sonnig - vor allem in den Bergen. Höchstwerte minus 2 bis plus 6 Grad. In der Nacht wieder zunehmend neblig. In den Bergen klar. Tiefstwerte 0 bis minus 9 Grad. In den nächsten Tagen ändert sich wenig: Es ist teils länger trüb, teils sonnig bei minus 1 bis plus 8 Grad. Die Nächte frostig bei 0 bis minus 7 Grad.

