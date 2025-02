Das Wetter in Bayern: teils neblig-trüb, teils klar und frostig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils trüb bei -2 bis -9 Grad. Tagsüber gebietsweise trüb oder bewölkt, teilweise auch sonnig. In den kommenden Tagen ändert sich wenig. Vor allem am Donnerstag in den Alpen ist es länger sonnig. Höchstwerte -1 bis +8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2025 21:00 Uhr