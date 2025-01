Das Wetter in Bayern: Teils neblig-trüb, teils freundlich, 0 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils neblig-trüb, teils ein Mix aus Sonne und Wolken. Höchstwerte zwischen 0 und 8 Grad. In der Nacht zunehmend bewölkt und von Hessen her aufkommender Regen mit örtlichem Glatteis bei minus 6 bis plus 2 Grad. Morgen gebietsweise Regen, im Bergland auch Schnee, bis 7 Grad. Am Freitag und Samstag wechselhaft, dabei im Süden länger sonnig bei 5 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2025 13:00 Uhr