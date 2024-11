Das Wetter in Bayern: Teils neblig, in den Bergen sonnig, 6 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Niederungen Nebel oder Hochnebel. In den Bergen freundlich, zum Teil länger sonnig. Höchstwerte 6 bis 14 Grad. In der Nacht erneut sehr neblig, in den Bergen klar, Tiefstwerte um 5 Grad. Die Aussichten: Bis Sonntag wenig Änderung bei 6 bis 14 Grad.

