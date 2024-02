Das Wetter in Bayern: Teils länger trüb, teils sonnig; 9 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute bleibt es teilweise länger trüb durch Nebel und Hochnebel, sonst oft sonnig. Höchstwerte 9 bis 16 Grad. In der Nacht Nebel und etwas Regen bei Tiefstwerten um 2 Grad. Morgen und am Samstag kommt gebietsweise Regen, hier und da auch etwas Sonne. Am Sonntag nach Frühnebel viel Sonne. Die Temparaturen klettern auf 10 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.02.2024 07:00 Uhr