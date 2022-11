Das Wetter in Bayern: Teils länger trüb, teils freundlich, Höchstwerte 7 bis 14 Grad

Nachrichtenarchiv - 11.11.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute gebietsweise länger trüb durch Nebel und Hochnebel, sonst recht freundlich, vor allem im höheren Bergland und an den Alpen. Höchstwerte zwischen 7 Grad bei zähem Nebel bis zu 14 Grad örtlich an den Alpen. Auch morgen teils länger trüb, teils freundlich. Sonntag und Montag abseits von örtlichem Nebel viel Sonnenschein. Höchstwerte 8 bis 15 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.11.2022 05:00 Uhr