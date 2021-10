Das Wetter in Bayern: Teils länger trüb, teils freundlich, Höchstwerte 11 bis 15 Grad

Trauergottesdienst für Opfer von Kongsberg

Kongsberg: In der norwegischen Stadt wird am Vormittag in einem Trauergottesdienst der fünf Menschen gedacht, die am Mittwoch von dem Bogenschützen erschossen wurden. Unter den Opfern ist auch eine in Norwegen lebende deutsche Staatsangehörige. Das hat das Auswärtige Amt gestern Abend bestätigt. Die norwegischen Ermittler haben zunehmend Zweifel an einer terroristisch motivierten Tat. Es gebe Hinweise, dass der 37-jährige Verdächtige nicht wirklich zum Islam konvertiert, sondern psychisch erkrankt sei, so ein Sprecher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2021 07:00 Uhr