Das Wetter in Bayern: Teils länger trüb, teils freundlich

Auch Patientenschützer kritisieren Lauterbachs Krankenhausreform

Berlin: Die Kritik an der geplanten Krankenhausreform wird lauter. Gesundheitsminister Lauterbach will unter anderem die Vergütung ambulanter Operationen ändern und damit Krankenhausübernachtungen reduzieren. Für die Stiftung Patientenschutz gehen die Pläne an der Realität vorbei. Nicht nur für betagte, pflegebedürftige und an Demenz leidende Menschen sei das vorgeschlagene System lebensfremd, sagte Stiftungsvorstand Brysch. Lauterbach erwecke den Anschein, der kranke Mensch hätte sich der Klinik-Ordnung zu fügen und nicht andersherum. So würden künftig Kostenrechner darüber entscheiden, wer am Abend bleiben dürfe. Die gesetzlichen Krankenkassen stellten sich hinter das Ziel, mehr ambulant und weniger stationär zu behandeln. Die Chefin des zuständigen Spitzenverbands Stoff-Ahnis, sagte der "Rheinischen Post", mit Lauterbachs Vorschläge werde dieses Ziel aber nicht erreicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2022 12:00 Uhr