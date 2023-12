Das Wetter in Bayern: teils länger trüb, sonst oft sonnig, 3 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: In manchen Niederungen länger Nebel und Hochnebel, sonst meist sonnig. Höchsttemperaturen zwischen 3 und 11 Grad. In der kommenden Nacht örtlich Nebel, sonst klar bei Werten um minus 2 Grad. Morgen im Süden nach örtlichem Nebel meist sonnig. Im Norden zunehmend bewölkt und zum Abend hin im nördlichen Franken Regen. Mittwoch und Donnerstag bayernweit bewölkt mit Regen und starkem Wind. Tagestemperaturen weiterhin zwischen 3 und 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2023 06:00 Uhr