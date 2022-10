Nachrichtenarchiv - 06.10.2022 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Teils länger sonnig, teils wolkig, vereinzelt etwas Regen. 16 bis 21 Grad. In der Nacht gebietsweise Nebel bei 9 bis 3 Grad. Morgen teils länger trüb, sonst freundlich bei 17 bis 21 Grad. Am Samstag teils freundlich, teils bewölkt, im Süden örtlich Regen. Sonntag nach Frühnebel wieder sonnig bei 14 bis 19 Grad.

