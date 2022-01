Das Wetter in Bayern: teils länger Schnee und Schneeregen bei 1 bis 5 Grad

Flüchtige Täter erschießen zwei Polizisten bei einer Verkehrskontrolle

Kusel: Bei einer Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz sind vergangene Nacht zwei junge Polizisten erschossen worden. Laut der Gewerkschaft der Polizei handelte es sich um eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und einen 29-jährigen Beamten. Sie waren auf einer routinemäßigen Streifenfahrt unterwegs. Die Polizei in Kaiserslautern gab an, dass die beiden noch einen Funkspruch absetzten und Schüsse meldeten. Als Verstärkung am Tatort ankam, waren sie bereits tot. Da das rheinland-pfälzische Kusel an der Grenze zum Saarland liegt, hat die Polizei ihre Fahndung nach den flüchtigen Tätern auch auf das benachbarte Bundesland ausgeweitet. Sie rief die Menschen im Landkreis Kusel auf, keine Anhalter mitzunehmen. Mindestens einer der Täter soll bewaffnet sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2022 11:00 Uhr