Das Wetter in Bayern: Teils länger Schnee und Schneeregen bei 1 bis 5 Gra

31.01.2022 09:45 Uhr

Das Wetter in Bayern: Es ist stark bewölkt und sehr windig bei 1 bis 5 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Schneefall und Schneverwehungen an den Alpen und im angrenzenden Vorland. Auch andernorts regnet oder schneit es teilweise länger anhaltend. Die Aussichten: Zunächst weiterhin windig mit häufigen Schnee- und Regenfällen. Am Donnerstag dann meist trocken mit freundlichen Abschnitten im Süden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.01.2022 09:45 Uhr