Das Wetter in Bayern: Teils länger klar, 15 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Franken überwiegend klar, im übrigen Bayern teils bewölkt, teils klar. Später im Süden örtlich Nebel. Tiefstwerte 15 bis 10 Grad. Am Tag teils bewölkt, teils sonnig mit lokalen Schauern und Gewittern, vor allem in Alpennähe. Höchstwerte 20 bis 27 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch ähnlich, lediglich mehr Schauer und Gewitter. Am Donnerstag in ganz Bayern viel Sonnenschein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2024 20:00 Uhr