Das Wetter in Bayern: teils länger anhaltender Regen, in höheren Lagen Schnee

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Süden teils länger anhaltender Regen, in höheren Lagen Schnee. Die Sonne zeigt sich am ehesten in Franken. Es weht ein lebhafter Wind bei Höchstwerten zwischen 6 und 15 Grad. In der Nacht regnerisch, von Nordwesten klar. Tiefstwerte plus 6 bis minus 1 Grad. Morgen und am Montag wechselhaft. Am Dienstag etwas freundlicher und weiter recht windig bei maximal 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2025 15:00 Uhr