Das Wetter in Bayern: teils kräftige Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Heute wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Am Vormittag in Niederbayern gewittriger Regen, später dann von Westen neue Gewitter. Örtlich Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Schwül warm mit 24 bis 29 Grad. Morgen und am Mittwoch weitgehend trocken und freundlich. Am Donnerstag unbeständig. Höchstwerte morgen zwischen 23 bis 30 Grad, am Mittwoch bis 34 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2025 10:00 Uhr