Das Wetter in Bayern: teils kräftige Gewitter, morgen vielerorts freundlich

Nachrichtenarchiv - 26.07.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: in der kommenden Nacht anfangs noch kräftige Gewitterschauer, es gilt eine amtliche Warnung vor Unwettern gebietsweise in Bayern, später Wetterberuhigung, Tiefstwerte 15 bis 11 Grad. Morgen vielerorts freundlich, in Alpennähe einzelne Schauer und Gewitter. Am Mittwoch unbeständig mit einzelnen Schauern und Gewittern, am Donnerstag überwiegend sonnig. Höchstwerte in den nächsten Tagen 20 bis 28 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2021 21:00 Uhr