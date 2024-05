Das Wetter in Bayern: Teils kräftige Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Abend in Teilen Schwabens und Oberbayerns kräftige Regenfälle - der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern mit Starkregen. Sonst teils klar, teils bewölkt. Auch in der Nacht gebietsweise Regen und Abkühlung auf 13 bis 7 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen überwiegend bewölkt und regnerisch mit Gewittern. Am Wochenende wechselhaft bei 16 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2024 17:00 Uhr