Das Wetter in Bayern: Teils klar, teils wolkig, örtlich Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Teils klar, teils wolkig und örtlich Schauer oder Gewitter. Der Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern im Südlichen Schwaben. Tiefstwerte in der Nacht bis 14 Grad. Am Tag mehr Wolken als Sonne und im Tagesverlauf schauerartige Regenfälle und teils kräftige Gewitter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.07.2024 01:00 Uhr