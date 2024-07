Das Wetter in Bayern: Teils klar, teils wolkig, örtlich Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils wolkig und örtlich Schauer oder Gewitter. Der Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern im Südlichen Schwaben. Tiefstwerte in der Nacht bis 14 Grad. Morgen mehr Wolken als Sonne und im Tagesverlauf schauerartige Regenfälle und teils kräftige Gewitter. Am Samstag im Süden meist bewölkt und gebietsweise Regen, im Norden mitunter sonnige Abschnitte. Höchstwerte bis 27 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.07.2024 21:00 Uhr