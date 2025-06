Das Wetter in Bayern: Teils klar, teils wolkig mit Regen, örtlich Gewitter

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Norden Frankens und der Oberpfalz kaum noch Schauer. Sonst bewölkt, gebietsweise Regen, später von Südwesten gewittriger Regen. Tiefstwerte 17 bis 12 Grad. Morgen und am Pfingstsonntag weiter unbeständig mit einem Mix aus Wolken, Sonne und Regen. Pfingstmontag weitgehend trocken, teils sonnig. Höchstwerte 16 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2025 20:00 Uhr