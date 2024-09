Das Wetter in Bayern: teils klar teils wolkig, Bodenfrost möglich

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar teils wolkig. Es kühlt ab auf 8 bis 2 Grad, örtlich ist Bodenfrost möglich. Morgen und am Dienstag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und einzelnen Schauern. Am Mittwoch stark bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte am Tag zwischen 12 und 18 Grad. In den Nächten 12 bis 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2024 20:00 Uhr