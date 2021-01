Nachrichtenarchiv - 10.01.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist klar, später gebietsweise Nebel, es kühlt ab auf minus 4 bis minus 15 Grad. Morgen teils bewölkt oder trüb, teils sonnig - vor allem in den Alpen. Höchstwerte plus 1 bis minus 5 Grad. Dienstag und Mittwoch zeitweise Schnee oder Regen. Tiefstwerte 0 bis minus 12, Höchstwerte minus 1 bis plus 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2021 19:00 Uhr