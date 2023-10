Das Wetter in Bayern: Teils klar, teils regnerisch bei 16 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zuerst meist klar, später im Norden gebietsweise Regen. Tiefstwerte 16 bis 9 Grad. Am Wochenende wechselhaft mit nur wenig Sonne und etwas Regen, am Samstag windig. Die Woche beginnt überwiegend freundlich. Tiefstwerte nachts zwischen +9 und -2 Grad; Höchstwerte morgen 16 bis 22 Grad, danach deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2023 20:00 Uhr