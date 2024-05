Das Wetter in Bayern: teils klar, teils Regen bei 12 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht erst trocken, dann vor allem in Franken neuer Regen. Tiefstwerte zwischen 12 und 7 Grad. Am Tag zunächst sonnig, von Westen her gewittriger Regen, Höchstwerte 16 bis 24 Grad. Dienstag und Mittwoch regnerisch bei 12 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2024 20:00 Uhr