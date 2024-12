Das Wetter in Bayern: teils klar, teils neblig bei +4 bis -8 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Niederungen neblig, in höheren Lagen dagegen meistens klar. Tiefsttemperaturen zwischen +4 Grad und -8 Grad. Morgen und in den Tagen danach trocken mit teils zähem Nebel, teils längerem Sonnenschein und Höchstwerten von -1 bis +7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2024 20:00 Uhr