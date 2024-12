Das Wetter in Bayern: Teils klar, teils neblig bei -3 bis -10 Grad

Das Wetter in Bayern: Es ist oft klar, aber es wird zunehmend neblig. Die Temperaturen sinken auf -3 Grad in Unterfranken und -10 Grad in einigen Alpentälern. In den nächsten Tagen ist es weiter trüb bis sonnig bei maximal -1 bis +7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2024 20:00 Uhr