Das Wetter in Bayern: teils klar, teils bewölkt mit Orkanböen in den Alpen. Abkühlung auf 10 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend im Süden und Osten meist klar, in Franken bewölkt. Für die Hochlagen der Alpen gilt eine Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen. Auch in der Nacht teils klar, teils bewölkt. Abkühlung auf 10 bis 4 Grad. Morgen weiter Sonne und Wolken, in Unterfranken Schauer. Höchstwerte zwischen 17 und 21 Grad. Von Ostermontag an wechselhaft mit Schauern und kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.03.2024 16:45 Uhr