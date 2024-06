Das Wetter in Bayern: teils klar, teils bewölkt mit Gewittern

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Schauern. Für den Norden Bayerns gilt eine Unwetterwarnung vor schweren Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. In der Nacht klart es auf bei Tiefstwerten zwischen 19 und 14 Grad. Morgen und in den kommenden Tagen weiter wechselhaft, aber warm bei teils über 30 Grad. Am Sonntag etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2024 17:00 Uhr