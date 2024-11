Das Wetter in Bayern: Teils klar, teils bewölkt bei Tiefstwerten von +2 bis -3 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend überwiegend bewölkt, klare Abschnitte am ehesten im Süden Bayerns. In der Nacht im Norden Frankens und der Oberpfalz vereinzelt Schneeregen oder Regen, örtlich Glatteis möglich. Tiefstwerte +2 bis -3 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis Montag oft freundlich, an den Alpen unter Föhneinfluss viel Sonnenschein. Dienstag wechselhafter, Höchstwerte 5 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2024 17:00 Uhr