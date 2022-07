Das Wetter in Bayern: Teils klar, teils bewölkt bei 14 bis 8 Grad

Schröder will Kontakte zu Putin aufrecht halten - Baerbock kritisiert Putin

Berlin: Altkanzler Schröder hält trotz des andauernden russischen Krieges in der Ukraine an seinen Kontakten zu Russlands Präsident Putin fest. Er werde seine Gesprächsmöglichkeiten nicht aufgeben, sagte Schröder der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Der Krieg sei nur durch diplomatische Verhandlungen zu beenden. Auch bei seinem Treffen mit Putin in Moskau kurz nach Kriegsausbruch habe er den Eindruck bekommen, es bestehe Interesse an einer Verhandlungslösung, so der Ex-Kanzler weiter. Schröder steht seit Monaten wegen seiner Arbeit für russische Konzerne und seiner Kontakte zum Kreml in der Kritik; in der SPD gibt es mehrere Anträge für einen Parteiausschluss. Bundesaußenministerin Baerbock hingegen sieht keine Chance für Verhandlungen. Dem "Spiegel" sagte sie, das könne man mit Putin derzeit nicht. Ihm gehe es um Vernichtung - selbst die von Kindern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2022 20:00 Uhr