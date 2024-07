Das Wetter in Bayern: teils klar, teils bewölkt, 23 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau vereinzelt Schauer. Sonst trockenes Wetter mit Sonne und Wolken, in Franken und in der nördlichen Oberpfalz teils länger sonnig. Höchstwerte bis 26 Grad. In der Nacht überwiegend klar, Tiefstwerte um 15 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen sonnig, ab Mittwoch wechselhaft mit Sonne, Wolken und teils kräftigen Schauern und Gewittern, weiterhin warm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2024 06:00 Uhr