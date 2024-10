Das Wetter in Bayern: Teils klar, teils bewölkt, 11 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht kaum noch Regen, aber weiterhin vielerorts bewölkt. Nur im Norden Frankens meist klar. Tiefstwerte 11 bis 5 Grad. Tagsüber sowie am Freitag und Samstag teils trüb, teils freundlich und meist trocken. 13 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2024 20:00 Uhr