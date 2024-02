Das Wetter in Bayern: teils klar, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: nördlich der Donau bewölkt, an den Mittelgebirgen etwas Regen. Sonst teils klar, teils bewölkt und windig. In der Nacht kühlt es ab auf 8 bis 1 Grad. Morgen an den Alpen freundlich, sonst bewölkt und zeitweise Regen. Am Donnerstag vielerorts bewölkt. Am Freitag im Norden regnerisch, im Süden meist trocken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.02.2024 18:15 Uhr